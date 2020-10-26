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Aktüel Manisa'da apartmanda çıkan yangınında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Aktüel

Manisa'da apartmanda çıkan yangınında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Kurtarılanlar arasında Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan bir kişi ile kızı da yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:51:49 -
Manisa'da apartmanda çıkan yangınında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki apartmanın merdiven boşluğundaki hurdalar yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda duman oluştu.

Alt kattaki dairelerde oturanlar, apartmandan kendileri ayrıldı. 4. ve 5. katta bulunanlar ise itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

Apartmanda küçük çaplı hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duman tahliye edildikten sonra apartman sakinleri, evlerine döndü.

- Oyuncaklarına sarılıp gözyaşı döktü

Kurtarılanlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinde karantinada bulunduğu öğrenilen baba ile 6 yaşındaki kızı da yer aldı.

Küçük kızın, itfaiye merdivenine binerken oyuncak bebeğini, peluş oyuncalarını yanına alması dikkati çekti.

Küçük kız, aşağıda, oyuncaklarına sarılıp gözyaşları içinde ailesinin kurtarılmasını bekledi. Ambulansa alınan küçük kız, sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından ailesiyle buluştu.



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