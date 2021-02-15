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Gündem Manisa'da aile faciası
Gündem

Manisa'da aile faciası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini katletti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 05:52:00 -
Manisa'da aile faciası

Verilen bilgiye göre, Çarıktekke Mahallesi'nde Süleyman Özcan (41), eşi Raziye Özcan (41) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Özcan eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Bu sırada çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), bıçakla saldırdığı babasının elinden aldığı av tüfeği ile Süleyman Özcan'ı ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

Süleyman Özcan ve Karanfil Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Özcan'ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Bir aile dağıldı'

Mahalle'nin muhtarı Mustafa Çetin olaya ilişkin, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.

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