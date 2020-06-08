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Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:58:58 -
Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 7 mahallede maske zorunluluğu getirildi.

Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Temrek, Borlu, Alanyolu ve Çayköy mahallelerinde maskesiz sokağa çıkılmasının yasaklanmasına karar verildi.

İlçeye bağlı 3 sokakta, Kovid-19 vakalarının artması üzerine bugünden itibaren 14 gün karantina uygulaması getirilmişti.

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