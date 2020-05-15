Manisa’da 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma iznine sıcak hava ayarı

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hava sıcaklarının yüksek seyretmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma saatini 12.00-18.00 şeklinde değiştirilmesine karar verdi.

Manisa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/49 sayılı kararı ile bildirilmişti. Ancak, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının artması sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 12:00-18:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.