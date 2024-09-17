Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17,73 kilometre olarak kaydedildi.
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17,73 kilometre olarak kaydedildi.
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