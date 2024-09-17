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Gündem Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gündem

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 14:41:00 - 2024-09-17 14:59:05
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17,73 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.22'de gerçekleşen depremin derinliği 17,73 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

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