Manisa ve Mersin'de yaklaşık 1 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Manisa merkezli olarak Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu öğrenilen milyonlarca sentetik ecza hapı ile yaklaşık 2 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonun Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

Çalışma, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde yürütüldü. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çok yönlü istihbarat ve risk analiz çalışmalarında elde edilen bulgular doğrultusunda, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının adli kararlarıyla Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve bu maddeleri Manisa ile Ege Bölgesi'ndeki illere sevk eden şahıslara yönelik projeli çalışma başlattı.

Şüphelilerin faaliyetleri teknik ve fiziki takibe alınırken bağlantılı adresler belirlendi; ardından Manisa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'deki adreste imalat tesisi ortaya çıkarıldı

Mersin'de operasyon düzenlenen adreslerden birinde, uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen bir tesis ortaya çıkarıldı. Tesiste, sentetik hap basımında kullanılan makinelerin yanı sıra imalatta kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aramalarda 1 milyon 983 bin 540 sentetik hap çıktı

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet sentetik hap basma makinesi, 1 milyon 983 bin 540 adet sentetik ecza hapı ve 1 ton 917 kilogram yeşil reçeteli ilaç ham maddesi ele geçirildi. Basıma hazır 2 milyon 486 bin adet boş kapsül ile 27 bin 290 adet boş blister de operasyonda bulundu.

Gözaltına alınan Y.G., E.P., A.G., M.F. ve M.V. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile imalatta kullanılan malzemeler, 7 Eylül'de Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel öncülüğünde görüntülendi.