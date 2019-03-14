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Manisa TSO’dan bir eğitim daha

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası düzenlediği eğitim ve seminerlerle üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor.

14 Mart 2019 Perşembe 12:13
Manisa TSO’dan bir eğitim daha

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası düzenlediği eğitim ve seminerlerle üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Odanın mart ayı etkinlik programı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysun Kahraman’ın sunumlarıyla ’Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi’ eğitimi düzenlendi.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleşen ve katılımcıların büyük bir beğeni ile takip ettiği eğitimde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysun Kahraman yaklaşık 3 saat süren toplantıda pazarlamanın önemi ve gelişimi ile müşteri ilişkileri yönetimi, amaçları ve yararlarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Toplantının son bölümünde ise katılımcılardan gelen sorular Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysun Kahraman tarafından cevaplandırıldı.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz eğitimin ardından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysun Kahraman’ı makamında ağırladı. Her ay farklı konularda yapılan seminer ve eğitimlerin oda üyeleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Başkan Yılmaz, "Üretim diyoruz. Üreten Türkiye diyoruz. Bunları derken de ürettiğimiz ürünlerin pazarlamasının ve müşteri ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunun da farkındalığını oluşturmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple bu ay ki bilgilendirme toplantılarımızın konuları arasınaPazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimini dahil ettik. Bu konunun uzmanı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysun Kahraman’ı üyelerimizi bilgilendirmesi için davet ettik. Kendileri yaklaşık 3 saat süren sunum ile üyelerimizi bilgilendirdi. Umarım bu eğitim katılımcılarımızın eksik yönlerini tamamlamaları açısından faydası olur.Ben şahsım ve Odamız adına sayın hocamıza sunumları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:13
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