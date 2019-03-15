Manisa Şehir Hastanesinde Tıp Bayramı resepsiyonu

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ve Manisa Şehir Hastanesi ev sahipliğinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında bir resepsiyon düzenledi.

Hastanede düzenlenen resepsiyona Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda İl Sağlık Müdürü Yemenici’yi vekaleten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı konuşma yaparak, 14 Mart Tıp Bayramı hakkında bilgi verdi. Daha sonra konuşan Vali Ahmet Deniz, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, ”Türkiye son yıllarda sağlık alanında çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyor, bunun göstergesi de bu hastanemiz. Gerçekten pırıl pırıl adeta beş yıldızlı otelden daha konforlu. Ama hekimlerimizin, hemşirelerimizin, tüm çalışanlarımızın güler yüzlü, gece gündüz demeden, gönülden, yürekten sevda ile çalışmaları daha kıymetli. Hastaneleri dolaşıyorum hastalar, hasta yakınları sizlere dua ediyorlar. Hem onlar hem de Manisalılar adına hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Manisa Şehir Hastanesi tanıtım sinevizyonu yayınlandı.Resepsiyon Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri müzik dinletisi ile devam etti.