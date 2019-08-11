Manisa protokolü bayramlaştı Manisa protokolü Kurban Bayramı’nın 1.

Manisa protokolü Kurban Bayramı’nın 1. gününde Polisevinde düzenlenen programda bayramlaştı.

Manisa Valiliğince Polisevinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz’in ev sahipliğinde yapılan törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Piyade Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Vali Deniz misafirlerini kapıda karşılayarak tokalaşıp tek tek bayramlarını kutladı.

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