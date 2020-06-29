  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa Gazeteciler Cemiyeti fabrika yangınında gazetecilere saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:17:06 -
Manisa Gazeteciler Cemiyeti fabrika yangınında gazetecilere saldırıyı kınadı

MANİSA (AA) - Manisa Gazeteciler Cemiyeti ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, dün Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını görüntüleyen gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

Manisa Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, fedakarca çalışan gazetecilerin zaman zaman çeşitli engellemelere ve saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Dün akşam atık bertaraf fabrikasında çıkan yangını görüntülemeye çalışan AA muhabiri Ahmet Bayram ile Habertürk ve Akşam gazetelerinin Manisa temsilcisi Ahmet Ünsal'ın saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, "Basın mensubu arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayı gerçekleştiren görevlilere yasalar çerçevesinde gerekli cezanın verilmesini bekliyor ve olayın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar da meslektaşlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını, dernek olarak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı