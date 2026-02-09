Manisa FK’da 9 maçlık "balayı" bitti: Mustafa Dalcı galibiyetin ardından gemiyi terk etti!

Trendyol 1. Lig’de fırtına gibi esen ve evinde Boluspor’u 4-1 gibi ezici bir skorla geçerek zirve yürüyüşünü sürdüren Manisa FK’da, kelimenin tam anlamıyla "şok" bir ayrılık yaşandı. Takımı Play-Off hattına sadece bir adım yaklaştıran ve 9 maçlık yenilmezlik serisiyle şehre büyük umut aşılayan teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyetin dumanı üzerindeyken görevinden istifa ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı camiada şampiyonluk şarkıları söylenirken gelen bu ayrılık, "Başarı varken neden veda edildi?" sorusunu da beraberinde getirdi.