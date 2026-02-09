  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Manisa FK’da 9 maçlık "balayı" bitti: Mustafa Dalcı galibiyetin ardından gemiyi terk etti!
Spor

Manisa FK’da 9 maçlık "balayı" bitti: Mustafa Dalcı galibiyetin ardından gemiyi terk etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manisa FK’da 9 maçlık "balayı" bitti: Mustafa Dalcı galibiyetin ardından gemiyi terk etti!

Trendyol 1. Lig’de fırtına gibi esen ve evinde Boluspor’u 4-1 gibi ezici bir skorla geçerek zirve yürüyüşünü sürdüren Manisa FK’da, kelimenin tam anlamıyla "şok" bir ayrılık yaşandı. Takımı Play-Off hattına sadece bir adım yaklaştıran ve 9 maçlık yenilmezlik serisiyle şehre büyük umut aşılayan teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyetin dumanı üzerindeyken görevinden istifa ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı camiada şampiyonluk şarkıları söylenirken gelen bu ayrılık, "Başarı varken neden veda edildi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Siyah-beyazlıların başarılı teknik direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşma bitiminde düzenlenen basın toplantısı sonrası görevinden ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında düşme hattında devraldığı Manisa FK ile büyük çıkış yakalayan tecrübeli teknik adamın kararı camiada şaşkınlık yarattı. Manisa FK yönetimi ise alınan ayrılık kararı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmadı.

 

Mustafa Dalcı'nın Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edilirken yine 1'inci Lig'den birçok kulübün 52 yaşındaki teknik adama teklifler götürdüğü ifade edildi.

Taner Taşkın'ın yerine 14'üncü haftada göreve gelen Mustafa Dalcı, Manisa FK takımını düşme hattından çıkarıp Play-Off potasına doğru götürdü. Dalcı yönetiminde 11 maça çıkan Manisa ekibi 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 24 puan topladı. Boluspor galibiyetiyle 34 puana yükselen 12'nci basamaktaki Manisa Futbol Kulübü ile 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü arasında sadece 3 puanlık fark kaldı.

