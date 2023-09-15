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Spor Manisa FK, Giresunspor'a konuk olacak
Spor

Manisa FK, Giresunspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2023-09-15 14:06:00 -
Manisa FK, Giresunspor'a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Manisa temsilcisi, haftayı 3 puan ile kapatmak istiyor.

Trendyol 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. 17 Eylül Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Giresun deplasmanından 3 puanla dönerek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Manisa FK ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla, 12 puanlı Eyüpspor'un ardından ikinci sırada bulunuyor. Giresunspor ise oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden mağlup birinden de galibiyetle ayrılarak topladığı 3 puanla ligin 15. sırasında bulunuyor.

 Karşılaşmanın hakemi Raşit Yorgancılar

Manisa Futbol Kulübü ile Giresunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Karşılaşmada Yorgancılar’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Barış Çiçeksoyu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Gültek.

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