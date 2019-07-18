Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Manisa Celal Bayar besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 220 ve Antrenörlük Eğitimi besyo puanı 220, Milli ve Spor Çıkışlı 180 puan oldu.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:27
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Manisa Celal Bayar besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 220 ve Antrenörlük Eğitimi besyo puanı 220, Milli ve Spor Çıkışlı 180 puan oldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
İşe Alım: 220.000
Antrenörlük Eğitimi :220.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
2019 YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
YORUM YAZ