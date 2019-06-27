0553 313 94 23

Manisa BBSK’ya stoper takviyesi

TFF 2.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:27
Manisa BBSK’ya stoper takviyesi

TFF 2. Lig’de mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli stoper Taha Can Velioğlu’nu renklerine bağladı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı başaran Denizlispor’un başarılı stoperi Taha Can Velioğlu’nu kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper, Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlen imza töreninde kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Taha Can Velioğlu, “Öncelikle transferde emeği geçen başkanlarıma teşekkür ederim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon play-off’a kalmadan direk bir üst lige çıkacağız. Güzel bir ortam var. Bu forma altında başarılı sezonlar geçireceğime inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.


İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyerspor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise, “Taha Can Velioğlu’nun da kulübümüze önemli katkıları olacağına inanıyorum.Her iki taraf için de hayırlı olsun. Bu sezon, bir üst lige inşallah 1. olarak çıkacağız. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. İnşallah başarılı oluruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış
    1. Harp Akademisi sınavlarında..
    2. Cirit oynarken at çarptı, hastanelik..
    3. Uşak’ta devrilen otomobilde 1 kişi..
    4. Gaziantep kavruluyor
    5. Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık..
    8. Beşiktaş’ta genç futbolcular sağlık..
    9. Gaziantep Büyükşehir Karate Takımı,..
    10. TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da..
    11. Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu..
    12. Savaş: "Hatay’ın 10 milyar euro..
    13. Mardinli ve Suriyeli çocuklardan resim..
    14. Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı..
    15. İspanyol turistler Gelendost ve..
    16. Sivasspor teknik heyeti sağlık..
    17. Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve..
    18. Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto..
    19. Deniz seviyesinde tiyatro başladı
    20. Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
    21. Yaban domuzunu kovboy gibi kement..
    22. Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
    23. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü..
    24. Yanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4..
    25. Bezelyenin sağlığa 12 ayrı faydası |..
    26. FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis..
    27. Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü
    28. 30 yıldır düzele çalıyor
    29. Kendini doktor diye tanıtan ABD'li..
    30. ‘Baba’ çığlıkları atan yavruların..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!