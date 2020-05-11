Manipülasyoncuya geçit yok
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, içerden ve dışardan piyasayı etkileyecek manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, içerden ve dışardan piyasayı etkileyecek manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Akben, kirli ellerin TL’yi zayıflatma için geçen hafta Londra odaklı operasyon girişimine alet olan üç bankayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.