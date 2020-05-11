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Ekonomi

Manipülasyoncuya geçit yok

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, içerden ve dışardan piyasayı etkileyecek manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 08:58:00 -
Manipülasyoncuya geçit yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, içerden ve dışardan piyasayı etkileyecek manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Akben, kirli ellerin TL’yi zayıflatma için geçen hafta Londra odaklı operasyon girişimine alet olan üç bankayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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