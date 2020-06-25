Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Mangal yasağı var mı?

Mangal yasağı ne zaman kalkacak?

Mangal yasağı henüz kaldırılmadı. Bu nedenle vatandaşlar piknik alanları gibi yerlerde mangal yakamayacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.