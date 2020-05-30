Aydın Efeler’de bir apartmanın çatı katında oturan ailenin hafta sonunda yapmak istediği mangal keyfi pahalıya mal oldu. Mangal ateşinden sıçrayan ateşin evdeki yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürülürken, şehir merkezinde meydana gelen yangın ve hareketlilik vatandaşları telaşlandırdı.

Olay öğlen saatlerinde Efeler İlçe Merkezi Hasanefendi Mahallesi 1902 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir apartmanın çatı katında oturanlar hafta sonunu mangal yakarak değerlendirmek istediği sırada mangaldan sıçrayan kıvılcım yatağı tutuşturdu. Bir anda çatı katından dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken, ev sakinlerinin mangal keyfi yarım kaldı.