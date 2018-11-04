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Mangal ateşi zeytin ağaçlarını yaktı

Aydın Germencik'te piknik yapanların yaktığı ateşin zeytinlik alana sıçramasıyla başlayan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

04 Kasım 2018 Pazar 18:30
Mangal ateşi zeytin ağaçlarını yaktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, piknik yapanların yaktığı ateşten başladığı öne sürülen yangın, önce otluk alana sonra zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 20 dönüm alandaki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Ortaklar Mahallesi ile Çamlık Mahallesi'ndeki piknik alanında, bugün saat 14.00'te yangın başladı. Otluk alana sıçrayan sonra zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye yayılan yangını görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. 20 dönüm alanda bulunan çok sayıda zeytin ağacı, yangında zarar gördü. Yangının, piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığının sanıldığı belirtildi. Jandarma, yangına ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:30
  1. Aydın
  2. Germencik
  3. Zeytinlik
  4. Zeytinlik yangını

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