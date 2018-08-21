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Mangal ateşi 4 evi yaktı!

Isparta'da mangal ateşinden çıktığı tahmin edilen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:10
Mangal ateşi 4 evi yaktı!

Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. 

Alınan bilgiye göre, Muammer Erten Caddesi Burhaneddin Paşa Sokak'ta Ali T.'ye ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyerek çevre evlere sıçrayan yangın, Atabey, Eğirdir ve Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangında dört ev kullanılamaz hale geldi. 

Yangının mangal ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:10
  1. Isparta
  2. yangın

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