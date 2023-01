Maneviyata yöneldi! Ünlü oyuncunun Allah sevgisi herkesi ağlattı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olarak hafızalara kazınan Arka Sokaklar, yıllar içerisinde pek çok yıldız oyuncuyu izleyenlerle buluşturdu.

Her bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşatan dizide "Murat" karakterini oynayan Uğur Pektaş ise başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmayı başardı.

Toplamda 297 bölüm boyunca Arka Sokaklar dizisinde oynayan ünlü oyuncu 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin bu birliktelikten bir de Murathan adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi.

2011 yılında evliliklerini bitirmeye karar veren çiftin yolları oyunculuktan tamamen uzaklaştı.

Oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, maneviyata yönelerek insanları mutlu etmeyi seçti.

Eski eşinin yolunu seçen Uğur Pektaş da aynı şekilde şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelmeyi tercih etti.

Gözlerden uzak bir hayat süren Pektaş, son haliyle hayranları tarafından merak konusu haline geliyor.

Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin...' şeklinde paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncunun yaşam tarzı sevenlerinden takdir toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda oğluyla bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Pektaş altına şu notu düşmüştü: "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..."

Ünlü oyuncu ardından atın üstünde çekildiği karelerini "Sorarız ya günah nedir? sevap nedir? Cennet var mıdır? yokmudur? BEN...BENiM...BEN OLMASAM dediğimiz her AN cehennemdeyiz aslında...yanarızda farkına varamayız...Onsuz geçen her AN GÜNAH ın içindeyizdir aslında....uyuşup uyuşuruz ve uyuruz aslında...da farkına varamayız..." notuyla paylaştı.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kalplere dokunan Pektaş, büyük beğeni toplayan karesine "Yeryüzüne baktığında İKİLik görüyorsan Gökyüzüne bakıp BİRliği hatırla,herşeyin sahibinin EVinde olduğunu, HER ŞEYin Onun olduğunu, bir su damlasıyken başlayan yolculuğunu hatırla, acziyetinin farkına var, HER ŞEY senin SEN olman için nasılda yardım ediyor GÖRmeye çalış ve ŞÜKRETmeye, en önemlisi de sana O nu hatırlatan dostlar bul, senden hiçbir menfaati olmayan DOSTLAR" şeklinde not düştü.

Paylaşımlarıyla örnek olan Pektaş'ın son paylaşımına "Sizin gibi kıymetli örneklerin gençlerimiz için artması duasındayım... Bir insan ünlü bir oyuncu da olsa, kendini, ruhunu, hakikati bulabilir. BİRlik ruhuna erişebilir. Çok değerli paylaşımlarınız için sonsuz teşekkürler...", "Ne güzel insansınız ya rabbimin himayesinden ayrılmayın her daim" ve "Tanışmasakta ailemizden biri gibi hissettiğim güzel insan Allah daima yolunu bahtını açık eylesin inşAllah" şeklinde yorumlar geldi.

İşte Arka Sokaklar dizisinin Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali...