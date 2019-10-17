Maneviyata düşman, edepsizliğe dost! Lut Kavminin sapkın artıkları İstiklal Marşı’yla dalga geçti

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı sapkın LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine skandal bir mail attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı sözleri değiştirilerek adeta alay edildi.

Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı'na, bir de sözlük hazırlandı. Sözlükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.

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