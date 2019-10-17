Maneviyata düşman, edepsizliğe dost! Lut Kavminin sapkın artıkları İstiklal Marşı’yla dalga geçti
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği mailde İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirerek sapkın sözler ekledi!..17 Ekim 2019 Perşembe 11:52
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı sapkın LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine skandal bir mail attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı sözleri değiştirilerek adeta alay edildi.
Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı'na, bir de sözlük hazırlandı. Sözlükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.
Sözlük:
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