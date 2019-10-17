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Maneviyata düşman, edepsizliğe dost! Lut Kavminin sapkın artıkları İstiklal Marşı’yla dalga geçti

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği mailde İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirerek sapkın sözler ekledi!..

17 Ekim 2019 Perşembe 11:52
Maneviyata düşman, edepsizliğe dost! Lut Kavminin sapkın artıkları İstiklal Marşı’yla dalga geçti

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı sapkın LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine skandal bir mail attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı sözleri değiştirilerek adeta alay edildi.

Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı'na, bir de sözlük hazırlandı. Sözlükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.

Sözlük:

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:52
  1. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi
  2. LGBT+Çalışmaları Kulübü
  3. lubunca
  4. İstiklal Marşı

YORUM YAZ

  • ali uysalali uysal4 dk önce
    Hepside ........ğu
  • takataka5 dk önce
    Bunlara İstanbul'da yeteri kadar vuran yok galiba. Onun için iyice sapıtmışlar. Şerefsizlerin hepsini içeri tıkmak lazım, orada belki aradıklarını bulurlar.
  • Suat KılıçSuat Kılıç6 dk önce
    savcılarımız mutlak gereğini yapacaklarına inanıyorum.
  • SinanSinan11 dk önce
    Rahman ve Rahim olan Allahın adıylaAsr'a andolsun ki insanlar hüsranda dır.Yanlız iyi iş işleyenler, Allaha ibadet edenler ve bir birlerine sabrı tavsiye edenler hariç..
  • Lut btLut bt16 dk önce
    Vay .....ler! Üniverside neden böyle bir klübe izin veriyor ve e-posta adresi açtırıyor?? Balık baştan kokar kardeş...

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