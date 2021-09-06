Mandalinayı bu şekilde sakın tüketmeyin! Kış ayları yaklaştıkça aman dikkat

Turunçgillerin şahı, kış aylarının vazgeçilmez meyvesi Mandalina içerdiği A, B, C vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir ve fosfor ile tam bir sağlık deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır, yüksek kan basıncını önler. Bin bir faydası bulunan mandalina insan sağlığı için koruyucu birçok etkiyi barındırır.

Faydaları:

- Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- B vitamininden de oldukça zengin olan mandalina vücutta yeni hücrelerin oluşmasını sağlar.

- Kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini önlemede etkili olur.

- İçeriğindeki çözünür lif olan pektin daha uzun süre tokluk sağlar.

- Mandalina içerdiği potasyum ile yüksek kan basıncını önleyerek kalp krizi riskini azaltır.

- Mandalina içerdiği potasyum ve A vitamini sayesinde sağlıklı kemik gelişiminin sağlanmasında ve kemik erimesinin önlenmesinde rol oynar.

- Mandalinada bolca bulunan C vitamini vücutta kollajen sentezi için önemlidir. Kollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.

- Mandalinada bolca bulunan A vitamini göz sağlığı için de çok önemli etkiler barındırıyor. A vitaminin yeterli alınması başta gece körlüğü olmak üzere katarakt oluşumunu geciktiriyor.

Nasıl tüketmeliyiz?

Kabuğunu sakın atmayın!

Mandalina kabuğunun altındaki beyaz lifler sindirim siteminin daha aktif çalışmasında etkili oluyorlar. Bu nedenle mandalinanın beyaz kısımlarının atmayın ve meyveyle birlikte tüketin.

Porsiyon kontrolüne dikkat!

C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için fazlası depolanmaz, atılır. Bu nedenle yüksek miktarda tüketilen mandalinanın da 1 porsiyon mandalinanın da vücuda sağlayacağı vitamin aynı değerdedir. Buna ek olarak yüksek miktarlarda tüketilmesi de bazı sağlık problemlerine neden olabilir. Hassas bünyelerde ciltte kızarma ve döküntü gibi alerjik reaksiyonlara, içeriğindeki fruktoz şekeri nedeniyle diyabet hastalarında kan şekerinin yükselmesine sebep olabilir. Bu nedenle mandalina tüketirken porsiyon kontrolü çok önemlidir.

Çekirdeği varsa, mutlaka çıkarın!

Çekirdeksiz türleri de bulunana mandalinayı tüketirken çekirdeklerinin çıkarılması gerekir. Çünkü çekirdeği apandisit organının tıkanmasına yol açabilir.