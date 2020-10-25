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Kadın - Aile Mandalina kabuğunda fırın sütlaç tarifi
Kadın - Aile

Mandalina kabuğunda fırın sütlaç tarifi

Mandalinalı sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlacı farklı bir sunumla sofralara getirmek mi istiyorsunuz. O zaman bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, mandalinalı sütlaç nasıl yapılır? | Mandalina kabuğunda sütlaç | Fırın sütlaç mandalina kabuğunda | Kolay fırın sütlaç tarifi | En kolay sütlaç nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:21:00 -
Mandalina kabuğunda fırın sütlaç tarifi

Basit sütlaç tarifi | Lezzetli ve farklı bir sütlaç tarifi arayanlar doğru yerdesiniz. İşte, hem damağa hem de göze hitap eden sütlaç tarifi.

Mandalina kabuğunda fırın sütlaç tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı su
  • Mandalina

Mandalina kabuğunda fırın sütlaç nasıl yapılır?

Büyük boy mandalinaları güzelce yıkayın. Mandalinanın sap kısmını aynı dolmalık biber gibi kesin. Bir kaşıkla son derece dikkat ederek mandalina kabuğunun içini boşaltın. Bu mandalinaları marmelat ya da reçel yaparak değerlendirebilirsiniz.

Ardından pirinçleri yıkayın.

Pirinçleri ve 2 su bardağı suyu bir tencereye alıp haşlayın.

Pirinçler yumuşadığında tencereye sütü ardından da vanilyayı ilave edin.

Bir kaseye 3 yemek kaşığı nişastayı alın. Kaynayan sütten bir kepçe nişastaya ekleyip karıştırın.

Ardından nişastayı tencereye dökün.

Bu aşamada sütlacı sürekli karıştırın.

10 dakika sonra sütlaç kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Mandalinaları bir tepsiye dizin.

Mandalina kabuklarının içerisine sütlaçları bölüştürün.

Arzu ederseniz her kasenin üzerine birer dilim mandalina koyabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında mandalina kabuğundaki sütlacınızı pişirebilirsiniz.

Dilerseniz mandalina yerine bu tatlıyı portakalla da deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ekşi mandalina reçeli tarifi! Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?
Ekşi mandalina reçeli tarifi! Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ekşi mandalina reçeli tarifi! Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?

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