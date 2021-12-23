Mandalina ile bir haftada 5 kilo verdiren diyet
Mandalina diyeti sindirim sisteminizi rahatlatacak ve toksinlerden arınmanızı sağlayacaktır.
Kış aylarındayken zayıflamak mı istiyorsunuz? Mandalina diyetini deneyebilirsiniz. Mandalinanın kilo vermek dışında bir çok faydası bulunmaktadır.
Mandalinanın hiç bilmediğiniz 7 harika faydası
- Kötü kan yağlarının azaltılmasına destek olur
- Bağışıklığı güçlendiriyor
- Kanserden koruyucu etkiye sahip
- Kan şekerini düzenliyor
- Tansiyonu düzenlşyor
- Göz sağlığını destekliyor
- Cildi beslyor
Mandalinanın hem faydalarından yararlanarak hem de zayıflayabilirsiz.
İşte 3 gün süren mandalina diyeti
1. Gün
Sabah: 1 kaşığı fındık ezmesi yada reçel, 1 dilim kepek
ekmeği, 1 fincan sade kahve, 1 adet mandalina
Öğle: 1 dilim kepek ekmeği, 1 fincan sade türk kahvesi, 80
gram ton balığı
Akşam: 1 su bardağı yeşil fasulye, 1 adet yeşil elma, 1su
bardağı rendelenmiş havuç, 85 gram yağsız hindi eti
Gece: 1 top vanilyalı dondurma
2. Gün
Sabah: 1 adet mandalina, 1 fincan sade çay, 1 dilim kepek ekmeği,
1 adet haşlanmış yumurta
Öğle: Yarım muz, 8 adet tuzlu kraker, 1 bardak süzme peynir
Akşam: Yarım su bardağı havuç, yarım muz, 1 bardak brokoli,
hindi etli sandviç
Gece: 1 top vanilyalı dondurma
3. Gün
Sabah: 1 dilim süzme peynir, 1 adet mandalina, 5 adet tuzlu
kraker, 1 fincan türk kahvesi
Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 fincan türk kahvesi, 1
dilim kepek ekmeği
Akşam: 1 su bardağı ton balığı, 1 dilim karpuz, 1 su bardağı
rendelenmiş havuç, 1 su bardağı haşlanmış karnabahar
Bir haftada 5 kilo verdiren diyet
Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka sağlık problemleriniz göz önünde bulundurulmalısınız.
1. Gün diyet listesi
Sabah
1 adet haşlanmış yumurta
1 kk light beyaz peynir
Söğüş sebze 1 ince dilim tam buğday/çavdar ekmek
Ara öğün
1 porsiyon meyve (100g elma, muz vb…)
Öğle
90 g köfte/balık/et Bol salata
1 İD tam buğday/çavdar ekmek
Ara öğün
1 su bardağı light kefir
Akşam
1 kepçe çorba
8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
4 yemek kaşığı light yoğurt
2. Gün diyet listesi
Sabah
1 yumurta +1 dilim beyaz peynir ile yapılmış yağsız tavada omlet
Söğüş sebze
Ara öğün
5 adet çiğ badem
Öğle
Yeşil mercimekli lorlu salata
Ara öğün
1 küçük elma
Akşam
1 orta boy kepçe çorba
90 g fırında/ızgara/ haşlama et/tavuk/balık
4 yemek kaşığı light yoğurt
3. Gün diyet listesi
Sabah
1 su bardağı light süt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi + 1 porsiyon meyve+ bol tarçın ile yapılmış müsli
Ara öğün
3-4 adet kavrulmamış fındık
Öğle
90 g fırında / ızgara / haşlama et/ tavuk/ balık
Mevsim salata
1 İnce dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün
2 adet diyet bisküvi
Akşam
Sınırsız haşlanmış sebze
1 kase pul biberli light yoğurt
4. Gün diyet listesi
Sabah
1 yumurta
½ avokado
1 İnce dilim tam buğday ekmek
Ara öğün
1 küçük elma
Öğle
8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
1 kase cacık
Ara öğün
1 su bardağı light süt
Akşam
1 orta boy kepçe çorba
90 gr ızgara balık
Mevsim salata
5. Gün diyet listesi
Sabah
1 su bardağı kefir+ 1 porsiyon meyve
Ara öğün
4-5 badem
Öğle
8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği
1 su bardağı ayran
1 İD ekmek
Ara Öğün
1 küçük muz
Akşam
Sınırsız haşlanmış sebze
4 yemek kaşığı light yoğurt
6. Gün diyet listesi
Sabah
1 haşlanmış yumurta
1 kibrit kutusu büyüklüğünde light peynir
Bol salatalık, domates
Ara Öğün
1 orta boy portakal
Öğle
120 gr ızgara köfte
Bol salata
4 yemek kaşığı light yoğurt
Akşam
Kinoalı salata
1 su bardağı light ayran
Ara öğün
1 su bardağı light süt
7. Gün diyet listesi
Sabah
1 su bardağı light süt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi+ 1 porsiyon meyve+ bol tarçın ile yapılmış müsli
Öğle
8 yemek kaşığı sebze yemeği 1 SB ayran 1 ince dilim tam buğday ekmek
Ara öğün
1 adet salatalık+ birkaç ıspanak yaprağı+ maydonoz ile detoks suyu
Akşam
90 g fırında/ızgara/haşlama et/tavuk/ balık
4 yemek kaşığı light yoğurt
Bol salata
Flexitarian diyet nedir?
Ağırlıklı olarak tahıl, baklagil, meyve ve sebze tüketmeniz gerekmektedir. Katı kurallar yerine daha esnek olarak ara ara et ve hayvansal ürünleri de tüketebilirsiniz. Çoğunlukla hayvansal protein yerine bitkisel proteini tercih etmelisiniz. İşlenmiş gıdaları olabildiğince az, doğal gıdaları ise çok daha fazla şekilde tüketmelisiniz. Rafine şeker içeren tatlıları sınırlandırmalısınız.
Diyet için hangi ekmek kulanılır?
Tam buğday ekmeğinin B vitamini, diyet lifleri ve pek çok vitaminler açısından zengin oluşu diyet besini olmasını sağlıyor. Kahvaltı ve ana öğünler için ekmek tüketmek isteyenler tam buğday ekmeğini tercih edebilir. Sandviç ve hamburger ekmeklerinde de tam buğday ekmeği tercih edilirse; alınacak kalori bir nebze düşer.