Mandalina ile bir haftada 5 kilo verdiren diyet

Kış aylarındayken zayıflamak mı istiyorsunuz? Mandalina diyetini deneyebilirsiniz. Mandalinanın kilo vermek dışında bir çok faydası bulunmaktadır.

Mandalinanın hiç bilmediğiniz 7 harika faydası

Kötü kan yağlarının azaltılmasına destek olur

Bağışıklığı güçlendiriyor

Kanserden koruyucu etkiye sahip

Kan şekerini düzenliyor

Tansiyonu düzenlşyor

Göz sağlığını destekliyor

Cildi beslyor

Mandalinanın hem faydalarından yararlanarak hem de zayıflayabilirsiz.

İşte 3 gün süren mandalina diyeti

1. Gün

Sabah: 1 kaşığı fındık ezmesi yada reçel, 1 dilim kepek

ekmeği, 1 fincan sade kahve, 1 adet mandalina

Öğle: 1 dilim kepek ekmeği, 1 fincan sade türk kahvesi, 80

gram ton balığı

Akşam: 1 su bardağı yeşil fasulye, 1 adet yeşil elma, 1su

bardağı rendelenmiş havuç, 85 gram yağsız hindi eti

Gece: 1 top vanilyalı dondurma

2. Gün

Sabah: 1 adet mandalina, 1 fincan sade çay, 1 dilim kepek ekmeği,

1 adet haşlanmış yumurta

Öğle: Yarım muz, 8 adet tuzlu kraker, 1 bardak süzme peynir

Akşam: Yarım su bardağı havuç, yarım muz, 1 bardak brokoli,

hindi etli sandviç

Gece: 1 top vanilyalı dondurma

3. Gün

Sabah: 1 dilim süzme peynir, 1 adet mandalina, 5 adet tuzlu

kraker, 1 fincan türk kahvesi

Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 fincan türk kahvesi, 1

dilim kepek ekmeği

Akşam: 1 su bardağı ton balığı, 1 dilim karpuz, 1 su bardağı

rendelenmiş havuç, 1 su bardağı haşlanmış karnabahar

Bir haftada 5 kilo verdiren diyet

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka sağlık problemleriniz göz önünde bulundurulmalısınız.

1. Gün diyet listesi

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

1 kk light beyaz peynir

Söğüş sebze 1 ince dilim tam buğday/çavdar ekmek

Ara öğün

1 porsiyon meyve (100g elma, muz vb…)

Öğle

90 g köfte/balık/et Bol salata

1 İD tam buğday/çavdar ekmek

Ara öğün

1 su bardağı light kefir

Akşam

1 kepçe çorba

8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

4 yemek kaşığı light yoğurt

2. Gün diyet listesi

Sabah

1 yumurta +1 dilim beyaz peynir ile yapılmış yağsız tavada omlet

Söğüş sebze

Ara öğün

5 adet çiğ badem

Öğle

Yeşil mercimekli lorlu salata

Ara öğün

1 küçük elma

Akşam

1 orta boy kepçe çorba

90 g fırında/ızgara/ haşlama et/tavuk/balık

4 yemek kaşığı light yoğurt

3. Gün diyet listesi

Sabah

1 su bardağı light süt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi + 1 porsiyon meyve+ bol tarçın ile yapılmış müsli

Ara öğün

3-4 adet kavrulmamış fındık

Öğle

90 g fırında / ızgara / haşlama et/ tavuk/ balık

Mevsim salata

1 İnce dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

2 adet diyet bisküvi

Akşam

Sınırsız haşlanmış sebze

1 kase pul biberli light yoğurt

4. Gün diyet listesi

Sabah

1 yumurta

½ avokado

1 İnce dilim tam buğday ekmek

Ara öğün

1 küçük elma

Öğle

8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

1 kase cacık

Ara öğün

1 su bardağı light süt

Akşam

1 orta boy kepçe çorba

90 gr ızgara balık

Mevsim salata

5. Gün diyet listesi

Sabah

1 su bardağı kefir+ 1 porsiyon meyve

Ara öğün

4-5 badem

Öğle

8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği

1 su bardağı ayran

1 İD ekmek

Ara Öğün

1 küçük muz

Akşam

Sınırsız haşlanmış sebze

4 yemek kaşığı light yoğurt

6. Gün diyet listesi

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 kibrit kutusu büyüklüğünde light peynir

Bol salatalık, domates

Ara Öğün

1 orta boy portakal

Öğle

120 gr ızgara köfte

Bol salata

4 yemek kaşığı light yoğurt

Akşam

Kinoalı salata

1 su bardağı light ayran

Ara öğün

1 su bardağı light süt

7. Gün diyet listesi

Sabah

1 su bardağı light süt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi+ 1 porsiyon meyve+ bol tarçın ile yapılmış müsli

Öğle

8 yemek kaşığı sebze yemeği 1 SB ayran 1 ince dilim tam buğday ekmek

Ara öğün

1 adet salatalık+ birkaç ıspanak yaprağı+ maydonoz ile detoks suyu

Akşam

90 g fırında/ızgara/haşlama et/tavuk/ balık

4 yemek kaşığı light yoğurt

Bol salata

Flexitarian diyet nedir?

Ağırlıklı olarak tahıl, baklagil, meyve ve sebze tüketmeniz gerekmektedir. Katı kurallar yerine daha esnek olarak ara ara et ve hayvansal ürünleri de tüketebilirsiniz. Çoğunlukla hayvansal protein yerine bitkisel proteini tercih etmelisiniz. İşlenmiş gıdaları olabildiğince az, doğal gıdaları ise çok daha fazla şekilde tüketmelisiniz. Rafine şeker içeren tatlıları sınırlandırmalısınız.

Diyet için hangi ekmek kulanılır?

Tam buğday ekmeğinin B vitamini, diyet lifleri ve pek çok vitaminler açısından zengin oluşu diyet besini olmasını sağlıyor. Kahvaltı ve ana öğünler için ekmek tüketmek isteyenler tam buğday ekmeğini tercih edebilir. Sandviç ve hamburger ekmeklerinde de tam buğday ekmeği tercih edilirse; alınacak kalori bir nebze düşer.