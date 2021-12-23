  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mandalina ile bir haftada 5 kilo verdiren diyet
Kadın - Aile

Mandalina ile bir haftada 5 kilo verdiren diyet

Mandalina diyeti sindirim sisteminizi rahatlatacak ve toksinlerden arınmanızı sağlayacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 21:49:00 - 2021-12-23 22:19:37
Mandalina ile bir haftada 5 kilo verdiren diyet

Kış aylarındayken zayıflamak mı istiyorsunuz?  Mandalina diyetini deneyebilirsiniz. Mandalinanın kilo vermek dışında bir çok faydası bulunmaktadır.

Mandalinanın hiç bilmediğiniz 7 harika faydası

  • Kötü kan yağlarının azaltılmasına destek olur
  • Bağışıklığı güçlendiriyor
  • Kanserden koruyucu etkiye sahip
  • Kan şekerini düzenliyor
  • Tansiyonu düzenlşyor
  • Göz sağlığını destekliyor
  • Cildi beslyor

Mandalinanın hem faydalarından yararlanarak hem de zayıflayabilirsiz.

İşte 3 gün süren mandalina diyeti

1. Gün

Sabah: 1 kaşığı fındık ezmesi yada reçel, 1 dilim kepek
ekmeği, 1 fincan sade kahve, 1 adet mandalina

Öğle: 1 dilim kepek ekmeği, 1 fincan sade türk kahvesi, 80
gram ton balığı

Akşam: 1 su bardağı yeşil fasulye, 1 adet yeşil elma, 1su
bardağı rendelenmiş havuç, 85 gram yağsız hindi eti

Gece: 1 top vanilyalı dondurma

2. Gün

Sabah: 1 adet mandalina, 1 fincan sade çay, 1 dilim kepek ekmeği,
1 adet haşlanmış yumurta

Öğle: Yarım muz, 8 adet tuzlu kraker, 1 bardak süzme peynir

Akşam: Yarım su bardağı havuç, yarım muz, 1 bardak brokoli,
hindi etli sandviç

Gece: 1 top vanilyalı dondurma

3. Gün

Sabah: 1 dilim süzme peynir, 1 adet mandalina, 5 adet tuzlu
kraker, 1 fincan türk kahvesi

Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 fincan türk kahvesi, 1
dilim kepek ekmeği

Akşam: 1 su bardağı ton balığı, 1 dilim karpuz, 1 su bardağı
rendelenmiş havuç, 1 su bardağı haşlanmış karnabahar

Bir haftada 5 kilo verdiren diyet

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka sağlık problemleriniz göz önünde bulundurulmalısınız.

1. Gün diyet listesi

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

1 kk light beyaz peynir

Söğüş sebze 1 ince dilim tam buğday/çavdar ekmek

Ara öğün

1 porsiyon meyve (100g elma, muz vb…)

Öğle

90 g köfte/balık/et Bol salata

1 İD tam buğday/çavdar ekmek

Ara öğün

1 su bardağı light kefir

Akşam

1 kepçe çorba

8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

4 yemek kaşığı light yoğurt

2. Gün diyet listesi

Sabah

1 yumurta +1 dilim beyaz peynir ile yapılmış yağsız tavada omlet

Söğüş sebze

Ara öğün

5 adet çiğ badem

Öğle

Yeşil mercimekli lorlu salata

Ara öğün

1 küçük elma

Akşam

1 orta boy kepçe çorba

90 g fırında/ızgara/ haşlama et/tavuk/balık

4 yemek kaşığı light yoğurt

3. Gün diyet listesi

Sabah

1 su bardağı light süt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi + 1 porsiyon meyve+ bol tarçın ile yapılmış müsli

Ara öğün

3-4 adet kavrulmamış fındık

Öğle

90 g fırında / ızgara / haşlama et/ tavuk/ balık

Mevsim salata

1 İnce dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

2 adet diyet bisküvi

Akşam

Sınırsız haşlanmış sebze

1 kase pul biberli light yoğurt

4. Gün diyet listesi

Sabah

1 yumurta

½ avokado

1 İnce dilim tam buğday ekmek

Ara öğün

1 küçük elma

Öğle

8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

1 kase cacık

Ara öğün

1 su bardağı light süt

Akşam

1 orta boy kepçe çorba

90 gr ızgara balık

Mevsim salata

5. Gün diyet listesi

Sabah

1 su bardağı kefir+ 1 porsiyon meyve

Ara öğün

4-5 badem

Öğle

8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği

1 su bardağı ayran

1 İD ekmek

Ara Öğün

1 küçük muz

Akşam

Sınırsız haşlanmış sebze

4 yemek kaşığı light yoğurt

6. Gün diyet listesi

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 kibrit kutusu büyüklüğünde light peynir

Bol salatalık, domates

Ara Öğün

1 orta boy portakal

Öğle

120 gr ızgara köfte

Bol salata

4 yemek kaşığı light yoğurt

Akşam

Kinoalı salata

1 su bardağı light ayran

Ara öğün

1 su bardağı light süt

7. Gün diyet listesi

Sabah

1 su bardağı light süt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi+ 1 porsiyon meyve+ bol tarçın ile yapılmış müsli

Öğle

8 yemek kaşığı sebze yemeği 1 SB ayran 1 ince dilim tam buğday ekmek

Ara öğün

1 adet salatalık+ birkaç ıspanak yaprağı+ maydonoz ile detoks suyu

Akşam

90 g fırında/ızgara/haşlama et/tavuk/ balık

4 yemek kaşığı light yoğurt

Bol salata

Flexitarian diyet nedir? 

Ağırlıklı olarak tahıl, baklagil, meyve ve sebze tüketmeniz gerekmektedir. Katı kurallar yerine daha esnek olarak ara ara et ve hayvansal ürünleri de tüketebilirsiniz. Çoğunlukla hayvansal protein yerine bitkisel proteini tercih etmelisiniz. İşlenmiş gıdaları olabildiğince az, doğal gıdaları ise çok daha fazla şekilde tüketmelisiniz. Rafine şeker içeren tatlıları sınırlandırmalısınız.

Diyet için hangi ekmek kulanılır?

Tam buğday ekmeğinin B vitamini, diyet lifleri ve pek çok vitaminler açısından zengin oluşu diyet besini olmasını sağlıyor. Kahvaltı ve ana öğünler için ekmek tüketmek isteyenler tam buğday ekmeğini tercih edebilir. Sandviç ve hamburger ekmeklerinde de tam buğday ekmeği tercih edilirse; alınacak kalori bir nebze düşer.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay