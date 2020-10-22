  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mandalina ihracatında yeni rekor beklentisi
Ekonomi

Mandalina ihracatında yeni rekor beklentisi

Bu sene hem verim hem de rekoltenin yüksek olduğu mandalinada ihracatçılar koronavirüs etkisiyle rekor bekliyor - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 347 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla rekor kırmıştık. Bu sene mahsulün iyi olmasıyla 400 milyon dolarlık ihracatı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:55:55 -
Mandalina ihracatında yeni rekor beklentisi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Mandalina ihracatında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle yeniden rekor beklentisine girildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye 2019'da 57 ülkeye ihraç ettiği mandalinadan 347 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Mandalina ihracatında ilk sırada Türk yaş meyve sebzesini en çok tüketen Rusya pazarı yer aldı. Bu ülkeye 189 milyon dolarlık mandalina ihraç edildi. Rusya'yı 56 milyon dolarla Ukrayna ve 27 milyon dolarla da Irak izledi.

Türkiye'nin önemli mandalina üretim merkezlerinden İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Satsuma cinsi mandalinanın hasadı devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla toplanan mandalinalar paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Burada kalitesine ve büyüklüğüne göre kutulara dizilen mandalinalar daha sonra kamyonlarla hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

- Hedef 400 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine,19 Ekim'de mandalina ihracatının başladığını belirtti.

Mandalina hasadının ilk olarak Akdeniz Bölgesi'nde başladığını daha sonra da Ege'de devam ettiğini belirten Uçak, yaklaşık 10 gün sonra hem hasadın hem de ihracatın hız kazanacağını vurguladı.

Bu yıl Türkiye genelinde mandalina rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış beklendiğini ifade eden Uçak, "Kaliteden de oldukça memnunuz. Havaların serinlemesi ve yağmurla daha da iyi olacak. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya yetecek bol miktarda ürünümüz var." diye konuştu.

Salgın nedeniyle narenciye ürünlerine talepte yükseliş beklediklerini dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 347 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla rekor kırmıştık. Bu sene mahsulün iyi olmasıyla 400 milyon dolarlık ihracatı hedefliyoruz. Ülke çeşitliliğinde de hedefimiz 57 ülkeyi 157 ülke yapmak. Alternatif pazarlara odaklanmamız lazım. Bu mandalinayı yiyen bir daha istiyor. Ürün pazarda kendi kendine kalıcı oluyor zaten."

- İlk ihracat Balkan ülkelerine

Üreticilerin her geçen gün bilinçlendiğine işaret eden Uçak, bunun da ürün kalitesini doğrudan arttırdığını aktardı.

Türkiye'nin meyve sebze ihracatının her yıl arttığını kaydeden Uçak, bunun en büyük sebebinin kaliteli üründe sürdürebilirlik olduğunu vurguladı.

Avrupa'da salgının ikinci dalgasının yaşandığını anımsatan Uçak, "Türkiye'den ilk ihracatı Balkan ülkelerine yaptık. Rusya'dan da çok ciddi talep var her zamanki gibi. Ancak biz ilerleyen aylarda Avrupa'dan da ciddi talep olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2019'daki mandalina ihraç ettiği ilk 5 ülke şöyle:

ÜLKE İHRACAT (MİLYON $)
RUSYA189
UKRAYNA 56
IRAK 27
ROMANYA 8
SIRBİSTAN7,7

Türkiye'nin son 10 yıllık mandalina ihracatı şu şekilde oluştu:

YIL İHRACAT (MİLYON $)
2010162
2011182
2012167
2013186
2014192
2015141
2016152
2017332
2018312
2019347



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda günde..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay