Mandacı Çömez, İP’te ne işin var?
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Mandacı Çömez, İP’te ne işin var?" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Kurtuluş savaşı sırasında, dindarların İngiliz mandası istediğini iddia ederler..
Hatta bunun için dernekler kurulduğunu bile anlatırlar..
Kurtuluş savaşı sırasında yaşasaydım, İngiliz mandacılığına soyunmayacağım, destek vermeyeceğim gibi..
Bugün de İngiliz propagandası yapmam, yapanları da kınarım..
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İngiliz hayranlığını açıktan yapanlara da tavrım nettir, çaktırmadan yapanlara da tavrım nettir..
Dün; Kurtuluş savaşı sırasında dindarları İngiliz mandacılığı istiyorlardı diye iftira atarak suçlayanlar, bugün açıktan İngiliz mandacılığını savunuyorlar..
CHP’lileri geçtim..
İngiliz mandacılığına soyunanlar, milliyetçi geçinen İyi Parti’de bile, kendilerine yer buluyorlar..
Son örneği İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez..
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