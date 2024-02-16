  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya dünyaya ilan etti: Türkiye füze savunma projesine katılıyor! Hem o ülkeyle birlikte

ABD ve İsrail, Baykar'ı adım adım takip ediyordu! Bayraktar TB3'ün yeni rakibi ortaya çıktı

Gürsel Tekin Ekrem’i bombaladı! 'Bunlar çürümüş adamlar…'

BAE'den ilginç hamle! Erdoğan ülkeden ayrılır ayrılmaz gidip o ülke ile anlaştılar

İzleyenler onun yerine utandı! CHP'li Özel Etimesgut ilçe adayı Beşikçioğlu'nu dizi karakterleriyle tanıttı

Avrupa ülkesinin 500 dev şirketin 100'ü, Rus pazarını sessiz sedasız terk etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye ziyaretinde duygusal anlar

Milyar dolarlık koleksiyonu Putin'e bıraktığı öğrenildi: Da Vinci tablosu iddiası! Beklenmedik miras kaldı

Siyonistlerin zorla boşalttırdığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde kan donduran görüntü!

CHP ile DEM'lenen Kandil'in partisinden skandal Öcalan çağrısı! Tepki yağdı
Spor Manchester'ın yıldızı Süper Lig'e dönüyor!
Spor

Manchester'ın yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 08:45:00 -
Manchester'ın yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olması geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz devinde yalnızca 1 maç forma giyebilen Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Milli file bekçisini renklerine bağlamaya hazırlanan o takım Fenerbahçelileri çileden çıkartacak. İşte son dakika Altay Bayındır haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 2. sırada itiren Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır eleştirilerin odağında olmuştu.

2019 yaz transfer döneminde 1.5 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olan 25 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla kaptanlığa kadar yükselmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON SONU OLDU

Fenerbahçe'deki son sezonunda 40 kez forma giyen milli kaleci, tam 45 gol yedi ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR!

Manchester United'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Altay Bayındır için o Süper Lig ekibi devreye girdi.

Sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesinden ötürü file bekçisi arayışlarını sürdüren Galatasaray, Altay'a talip oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genç file bekçisi de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski kaptanını renklerine bağlamış olacak.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, daha önce yaptığı açıklamalarda Fernando Muslera hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene."

"Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz."

Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini yendi bozkurt selamı verdi
Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini yendi bozkurt selamı verdi

Spor

Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini yendi bozkurt selamı verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri

Katar’da "Ulusal Spor Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı: 2012 yılında ilan edilmişti…
Katar’da "Ulusal Spor Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı: 2012 yılında ilan edilmişti…

Spor

Katar’da "Ulusal Spor Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı: 2012 yılında ilan edilmişti…

Trabzonspor, Onuachu için harekete geçti!
Trabzonspor, Onuachu için harekete geçti!

Spor

Trabzonspor, Onuachu için harekete geçti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23