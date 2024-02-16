Manchester'ın yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 2. sırada itiren Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır eleştirilerin odağında olmuştu.

2019 yaz transfer döneminde 1.5 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olan 25 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla kaptanlığa kadar yükselmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON SONU OLDU

Fenerbahçe'deki son sezonunda 40 kez forma giyen milli kaleci, tam 45 gol yedi ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR!

Manchester United'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Altay Bayındır için o Süper Lig ekibi devreye girdi.

Sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesinden ötürü file bekçisi arayışlarını sürdüren Galatasaray, Altay'a talip oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genç file bekçisi de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski kaptanını renklerine bağlamış olacak.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, daha önce yaptığı açıklamalarda Fernando Muslera hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene."

"Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz."