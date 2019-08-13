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Manchester United’ın yeni 9 numarası artık ona emanet!

Romelu Lukaku’nun İnter’e 78 milyon avro karşılığında rekor bedelle transferinden sonra Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, 9 numaralı formasını Fransız yıldız Anthony Martial’e teslim ettiklerini söyledi.

13 Ağustos 2019 Salı 02:40
Manchester United’ın yeni 9 numarası artık ona emanet!

 Bilgehan Sarı  Yeniakit.com.tr 

Şimdilerde takımın teknik direktörlüğünü yapan Manchester United’ın eski futbolcusu Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, Fransız oyuncu Martial’in eski takım arkadaşının İtalya’ya transferinden sonra Lukaku’nun yerini doldurabileceğine inanıyor.

Lukaku’nun Alternatifi var

Norveçli teknik adam Solskjaer, sezon öncesi hazırlık maçlarında sıkça görev verdiği Martial ile Marcus Rashford'un görev ortaklığı yapabileceğini de söyledi. Marcus Rashford ile ilgili ise oyuncunun yalnızca tek forvet olmayı hedeflemediğini ve oynamaktan mutlu olduğu forvet arkası pozisyonunda daha rahat olduğunu belirtti. Anthony Martial ise Lukaku ile aynı anda sahada olduklarında çoğunlukla sol kanatta görev aldı. Pek çok United taraftarı İnter’e kalan Lukaku'nun alternatifi bir golcünün takımda olmasında mutlu.

Forvete genç alternatif Greenwood

Ancak Solskjaer forvet bölgesine başka oyuncular ekleyebileceğinden emin. Altyapıdan yetişen ve daha 17 yaşında olmasına rağmen hazırlık maçlarında görev verdiği Mason Greenwood’un da golcülüğünü ispatlayacağına inanıyor. Genç oyuncu 2018/19 sezonunda Manchester altyapısında 30 maçta 26 gol atarken 8 asistlik katkıda bulundu. Lukaku ile ilgili konuşan Solskjaer, “Elbette Romelu iyi bir oyun geçmişine ve istatistiğe sahip. Bu tür bir golcü ile oynamak istediğinizde etrafınızdaki en iyi oyunculardan birisi ancak Anthony Martial, Marcus Rashford ve Daniel James'in takımın gol yükünü karşılayacağına, Jesse Lingard'ın da daha fazla katkı vereceğine eminim” ifadelerini kullandı. United teknik direktörü, genç oyuncu Mason Greenwood’a olan güvenini “Mason’un çok fazla oynayacağına, oyuna daha fazla dahil olacağına ve gol atacağına inanıyorum.” sözleriyle anlattı.

“Alexis Sanchez de bu takımın oyuncusu”

Solskjaer, beklentilerin bir türlü karşılayamayan Alexis Sanchez için ise “Onun kalmasını bekliyorum, Alexis de bu takımın bir oyuncusu bu takım için atacağı birçok gol var.” dedi. 30 yaşındaki Şilili futbolcu geçtiğimiz sezon 27 maçta ağları sadece iki kez havalandırabildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 02:40
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