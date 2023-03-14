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Spor Manchester United'ın harika çocuğu Amir Ibragimov Kur'an okudu
Spor

Manchester United'ın harika çocuğu Amir Ibragimov Kur'an okudu

İngilizlerin dünya devi Manchester United'da forma giyen 15 yaşındaki genç yıldız adayı Amir Ibragimov'un, Kur'an okurken paylaşılan videosu gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 18:10:00 -

Manchester United'ın 15 yaşındaki genç yıldız adayı Amir Ibragimov gönülleri fethetti.

"Harika çocuk"

İngilizlerin 'harika çocuk' olarak isimlendirdiği Amir'in paylaşılan videosunda Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

Furkan Suresi'nin 72 ve 73. ayetlerini okuyan 15 yaşındaki genç oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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