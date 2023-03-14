Manchester United'ın harika çocuğu Amir Ibragimov Kur'an okudu
İngilizlerin dünya devi Manchester United'da forma giyen 15 yaşındaki genç yıldız adayı Amir Ibragimov'un, Kur'an okurken paylaşılan videosu gündem oldu.
Manchester United'ın 15 yaşındaki genç yıldız adayı Amir Ibragimov gönülleri fethetti.
"Harika çocuk"
İngilizlerin 'harika çocuk' olarak isimlendirdiği Amir'in paylaşılan videosunda Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.
Furkan Suresi'nin 72 ve 73. ayetlerini okuyan 15 yaşındaki genç oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.