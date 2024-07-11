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Spor Manchester United'a 40 milyon euroluk forvet
Spor

Manchester United'a 40 milyon euroluk forvet

Yeniakit Publisher
2024-07-11 19:25:00 -
Manchester United'a 40 milyon euroluk forvet

İngiliz devi Manchester United, Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee ile 5 senelik anlaşmaya vardı.

Manchester United, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Bologna forması giyen Joshua Zirkzee'nin transferi için geri sayıma geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Zirkzee'yi 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katacak.

İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşmede anlaşmaya vardı.

Manchester United'ın Zirkzee transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON RAKAMI
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Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maça çıkan Zirkzee, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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