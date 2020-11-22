  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United, West Bromwich Albion'u evinde tek golle geçti
Spor

Manchester United, West Bromwich Albion'u evinde tek golle geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 05:02:12 -
Manchester United, West Bromwich Albion'u evinde tek golle geçti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, sahasında West Bromwich Albion'u 1-0 yendi.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz sonlanan karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, 56. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sezon ligde ilk kez 2 hafta üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, bu skorla puanını 16'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan West Bromwich Albion ise 3 puanda kaldı.

Manchester United, 24 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Rusya'yı korkutan doğalgaz hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den Rusya'yı korkutan doğalgaz hamlesi

Türkiye'nin son dönemde gemilerle çeşitli ülkelerden taşınan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) ağırlık vermesinin enerji piyasalarına etkisini..
İran alarm durumuna geçti! Daha önce böylesi olmamıştı
Dünya

İran alarm durumuna geçti! Daha önce böylesi olmamıştı

İran koronavirüs salgınındaki en kötü günlerini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da şimdiye kadarki en sıkı tedbirleri almaya başla..
Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı! Tanklar Bakü'ye gidiyor

Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı! Tanklar Bakü'ye gidiyor
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay