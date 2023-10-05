Manchester United-Galatasaray maçı sonrası soruşturma başlatıldı: İşte sebebi...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

Cimbom, İngiliz devine kendi sahasında büyük bir şok yaşatırken, flaş bir gelişme yaşandı.

Maç sonu Manchester United kulübü dev maç ile ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

İngiliz basını: En az 1000 bilet, konuk takım taraftarlarının eline geçmiş!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.

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Aspor'un Manchestereveningnews'ten derlediği habere göre; İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları iç saha maçında en az 1000 biletin konuk takım taraftarlarının eline geçmesi sonrası araştırma başlattı.

Maçın bitiş düdüğünün çalması ve United taraftarlarının stadyumdan ayrılmasının ardından tribünlerde büyük bir kutlamanın olduğu belirtildi.

Haberde, büyük bir seyirci kitlesinin Sir Alex Ferguson standında bir arada otururken mücadele sonrası kutlamalara katılmak için deplasman tarafına akın ettiği vurgulandı.

Öte yandan skorbordun bulunduğu üst katta da önemli sayıda Galatasaray taraftarının yer aldığı ve o kademenin üzerinde asılı olan Sir Matt Busby'ye ithaf edilen pankartın bir bölümünün indirdildiği kaydedildi.

Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı!

Bu gelişmelerin ardından kulübün iç saha biletlerinin deplasman taraftarlarının eline nasıl geçtiğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattığı ifade edildi.

Konuyla ilgili ilk araştırmalar sonucu; çoğunluğun ya bilet satışı yoluyla ya da resmi kanallar aracılığıyla stada geldiğinin ve İngiltere merkezli Galatasaray taraftarlarının da maç için bilet satın aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Diğer yandan kulübün, Avrupa'daki her maç için 'deplasman taraftarlarının kendi sahalarına sızma riskini en aza indirmek için, Türkiye adresi olan herkese bilet satışının yasaklanması da dahil olmak üzere tüm önlemleri aldığı bildirildi.