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Spor

Manchester United evinde Southampton'ı geçemedi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 00:35:57 -
Manchester United evinde Southampton'ı geçemedi

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United sahasında Southampton ile 2-2 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong'un golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester United, Marcus Rashford'un 20. dakikada, Anthony Martial'ın 23. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi'nin attığı golle 2-2'lik beraberliği sağladı, maç bu skorla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 59'a yükselterek ligde 5. sırada yer aldı.

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