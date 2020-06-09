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Spor

Manchester United efsanesi Dunne hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:56:03 -
Manchester United efsanesi Dunne hayatını kaybetti

ANKARA (A) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcuları arasında yer alan İrlandalı Tony Dunne, 78 yaşında hayata veda etti.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Tarihimizin en iyi bek oyuncularından biriydi. 1968'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan efsane kadronun önemli bir parçasıydı. Kulübün formasını 535 kez giyme başarısını gösterdi. Tony Dunne'in sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 33 karşılaşmada görev alan sol bek Dunne, 1960-73 yılları arasında formasını giydiği Manchester United ile Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki lig ve bir İngiltere Kupası kaldırdı.

Futbolcunun forma giydiği diğer kulüpler Shelbourne ve Bolton Wanderers da sosyal paylaşım sitelerinden Dunne'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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