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Spor Manchester United deplasmanda güldü
Spor

Manchester United deplasmanda güldü

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 04:53:00 -
Manchester United deplasmanda güldü

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Mason Greenwood attı.

Deplasmanda oynadığı son 28 maçta yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Manchester temsilcisinin başında 100. lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler Raphael Varane ve Jadon Sancho'ya ilk 11'de şans verirken, 12 yıl aradan sonra eski takımına dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.

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