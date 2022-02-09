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Spor Manchester United, Burnley engeline takıldı
Spor

Manchester United, Burnley engeline takıldı

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, deplasmanda Lig'de sonuncu sırada olan Burnley’le 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 06:00:00 -
Manchester United, Burnley engeline takıldı

Ligin 24. haftasında Manchester United, Turf Moor Stadı’nda ligde son sırada bulunan Burnley’e konuk oldu.

Konuk takım Manchester United 18. dakikada Pogba’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım Burnley Rodriguez’in 47. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, Manchester United 39 puanla 5. sıradaki yerini korurken, Burnley 14 puanla 20 takımın mücadele ettiği ligde son sırada yer aldı.

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