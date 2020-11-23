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Spor Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir maçı şifresiz izle | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir maçı hangi kanalda? | Başakşehir maçı şifreli mi? | Başakşehir puan durumu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:53:00 -
Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta? | Süper Lig’in son şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir 24 Kasım Salı akşamı deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İki ekip arasında oynanan ilk maçı temsilcimiz 2-1 kazanmıştı.

Başakşehir maçı şifresiz izle

Vatandaşdaş Başakşehir maçının şifresiz kanaldan yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu beIN Sport. Ancak Azerbaycan kanalı CBC Sport bazı maçları şifresiz olarak yayınlıyor. CBC Sport Manchester United Başakşehir maçını naklen yayınlayacağını duyurdu.

Başakşehir'de eksikler var

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.  İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.

 

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CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

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