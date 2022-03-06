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Spor Manchester derbisi öncesinde Ronaldo krizi
Spor

Manchester derbisi öncesinde Ronaldo krizi

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo 31 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asist kaydetti

Yeniakit Publisher
2022-03-06 16:45:00 -
Manchester derbisi öncesinde Ronaldo krizi

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo 31 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asist kaydetti

Premier Lig'de bugün saat 19.30'da oynanacak Manchester derbisi öncesinde Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmayacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de 67 puanla liderliğini sürdüren Manchester City, bugün sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışının uzağında kalan Manchester United, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'dan zorlu maçta yararlanamayabilir.

Manchester Evening News'te yer alan haberde, Manchester United'ın kamp yaptığı otelde bulunan 21 kişilik kadroda Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Edinson Cavani, Raphael Varane ve Luke Shaw'un yer almadığı belirtildi.

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo 31 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asist kaydetti.

27 maçta topladığı 47 puanla Manchester United, dördüncü sırada yer alıyor.

 

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