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Spor Manchester City'ye Türk antrenör! Bu habere sevinilir işte...
Spor

Manchester City'ye Türk antrenör! Bu habere sevinilir işte...

Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yapan Mustafa Alper Avcı, Premier Lig devi Manchester City'den gelen altyapı teknik direktörlüğü görevini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 20:46:00 -
Manchester City'ye Türk antrenör! Bu habere sevinilir işte...

Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yapan Mustafa Alper Avcı, Premier Lig devi Manchester City'den gelen altyapı teknik direktörlüğü görevini kabul etti.

18 Ağustos 1981 doğumlu olan Mustafa Alper Avcı ismini ilk kez 2004'te Galatasaray'da başladığı antrenörlük stajında duyduk. 2005'te Fenerbahçe altyapısında görev yapmaya başladı. 2010'dan sonra Başakşehir, Konyaspor, Altay, Akhisar Belediyespor takımlarında yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2017’de UEFA Pro Lisans aldı. 1922 Konyaspor, Altay, Şanlıurfaspor, Hekimoğlu Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı.

İngiltere'de iki takımın altyapısına kabul edildi

Türkiye'de alt liglerde yaptığı teknik direktörlük ona yetmedi. Ülke dışında çalışmaya karar verdi. Yaptığıbaşvuru sonucunda 2021 yılında İngiltere’de iki kulübün Port Vale ve Chorley'in altyapısına kabul edildi.

Çalışmaları dikkat çekti, City'den teklif aldı

Mustafa Alper Avcı'nın kulübün Port Vale ve Chorley'in altyapısında yaptıkları dikkat çekti. Premier Lig devi Manchester City, Avcı'ya akademisinde çalışması için teklifte bulundu. Teklifi kabul eden Avcı geçen yılın şampiyonunda Pep Guardiola'nın altında çalışacak.

 


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