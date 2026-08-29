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Spor Manchester City’den Londra’da dört gollü galibiyet
Spor

Manchester City’den Londra’da dört gollü galibiyet

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Manchester City’den Londra’da dört gollü galibiyet

Manchester City, Premier Lig’in ikinci haftasında Crystal Palace’ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Erling Haaland ve Rayan Cherki ikişer golle galibiyetin mimarları oldu.

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester temsilcisi, hücumdaki etkili oyunuyla başkent deplasmanından üç puan çıkardı.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 17 ve 84. dakikalarda Erling Haaland ile 54 ve 59. dakikalarda Rayan Cherki kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace'ın tek golünü, 56. dakikada Gianluigi Donnarumma kendi kalesine attı.

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