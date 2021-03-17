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Spor Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Spor

Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Mönchengladbach'ı 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 03:16:00 -
Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Manchester City ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Alman ekibi Borussia Mönchengladblach'ı sahasında da aynı skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi

İngiliz temsilcisine galibiyeti ve çeyrek final biletini getiren golleri 12'de Kevin de Bruyne, 18'de İlkay Gündoğan kaydetti.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, bu sezon 37 resmi maçta 16 gol kaydetti. İlkay Gündoğan bu gollerin 12'sini Premier League, 3'ünü Şampiyonlar Ligi'nde attı.

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