Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Mönchengladbach'ı 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Manchester City ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Alman ekibi Borussia Mönchengladblach'ı sahasında da aynı skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi
İngiliz temsilcisine galibiyeti ve çeyrek final biletini getiren golleri 12'de Kevin de Bruyne, 18'de İlkay Gündoğan kaydetti.
Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, bu sezon 37 resmi maçta 16 gol kaydetti. İlkay Gündoğan bu gollerin 12'sini Premier League, 3'ünü Şampiyonlar Ligi'nde attı.