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Spor Manchester City, final biletini aldı
Spor

Manchester City, final biletini aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 00:42:00 -
Manchester City, final biletini aldı

Manchester City, Chelsea'yi 1-0'lık skorla yenerek FA Cup'ta finale çıktı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yenerek finale çıktı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 84. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

Maçı 1-0 kazanan Manchester City finale yükseldi.

Rakip yarın belli olacak

Kupanın diğer yarı final maçında Manchester United, yarın (21.04.2024) Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
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