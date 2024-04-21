Manchester City, final biletini aldı
Manchester City, Chelsea'yi 1-0'lık skorla yenerek FA Cup'ta finale çıktı.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yenerek finale çıktı.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 84. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.
Maçı 1-0 kazanan Manchester City finale yükseldi.
Rakip yarın belli olacak
Kupanın diğer yarı final maçında Manchester United, yarın (21.04.2024) Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
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