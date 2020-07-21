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Spor

Manchester City, deplasmanda Watford'u 4 golle geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:48:29 -
Manchester City, deplasmanda Watford'u 4 golle geçti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Watford'u 4-0 yendi.

Lig ikincisi Manchester City, Vicarage Road'da kümede kalma mücadelesi veren Watford'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını Raheem Sterling'in 31 ve 40. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, 63. dakikada Phil Foden'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Aymeric Laporte, 66. dakikada kaydettiği golle skoru belirledi ve mücadele 4-0 sona erdi.

Bu skorla Manchester City, puanını 78'e yükseltti. Watford ise 34 puanda kaldı.

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