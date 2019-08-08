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Manchester City, Carson ile anlaştı

- İngiltere ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Carson'ı sezon sonuna kadar kiraladı

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:54
Manchester City, Carson ile anlaştı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:54
  1. Futbol
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