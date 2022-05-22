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Spor Manchester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Manchester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de şampiyon bu hafta belli olacak. Şampiyonluk yolundaki kritik maçlardan birinde Manchester City ile Aston Villa karşılaşacak. Peki, Manchester-Aston Villa maçı ne zaman? Manchester City-Aston Villa CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-05-22 09:11:00 -
Manchester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak ve şampiyon takım belli olacak. Son maçlar öncesinde Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde bulunuyor. Bu sebeple Manchester City'nin Aston Villa ile oynayacağı maç merakla bekleniyor. Peki, zorlu maç hangi kanalda?

Manchester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City ile Aston Villa bu akşam Türkiye saatiyle 18.00'de karşılaşacak. Etihad Stadı'nda oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Manchester City-Aston Villa muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Nathan Ake, Zinchenko; Rodri, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Phil Foden

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Calum Chambers, Tyrone Mings, Lucas Digne, John McGinn, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Phil Coutinho; Ollie Watkins, Danny Ings

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