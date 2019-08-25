0553 313 94 23

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı

- İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 yendi

25 Ağustos 2019 Pazar 18:56
Manchester City 3 puanı 3 golle aldı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.

Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 galip geldi. Bournemouth'un tek golünü, 45+3. dakikada Harry Wilson kaydetti.

Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:56
  1. Futbol
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Manchester City

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Giresunspor: 1
    1. TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 -..
    2. HDP'nin imdadına yine CHP koştu
    3. Günlük kiralık eve baskın sırasında..
    4. Kaymakam Türkman için veda yemeği
    5. Çeşme’de 31 göçmen yakalandı
    6. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. G7’nin sefasını First Lady’ler sürüyor
    9. Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları..
    10. MSB: "Pençe-3 Harekatı’nda, 4’ü hava..
    11. Malazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu
    12. Trabzon Toplu Açılış Töreni
    13. MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt..
    14. PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist..
    15. Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
    16. 10. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları
    17. İslam'ı ve Müslümanları hedef alan..
    18. Türkiye boğa güreşleri şampiyonası..
    19. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    20. 6 suçtan aranan şahıs yakalandı
    21. Tırmanma rallisinin 5. etabı tamamlandı
    22. Trump'tan G7'de İran yorumu
    23. Çocuklar kurulan parkurlarla survivor..
    24. Şuhut’ta Zafer Yolu Kültür ve Sanat..
    25. Ürdün'de "Tetikte Aslan 2019"..
    26. Erdoğan'dan o belediyeye ziyaret
    27. Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
    28. Monaco beraberlikle yetindi
    29. Trabzon Toplu Açılış Töreni
    30. Sakarya'daki programda ilginç olay!..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek