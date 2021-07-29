Manavgat'tan yayın yapan TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı!

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı.

Kalemler Mahallesi felaketi derinden yaşadı

20 saat sonra kontrol altına alınan yangında çok sayıda mahalle küle dönerken, bu mahallelerden biri de Kalemler'di. Yangından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde yaşayan vatandaşlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Kalemler Mahallesi'nde yangında, çok sayıda ev zarar gördü ve hayvanlar telef oldu.

Canlı yayında zor anlar yaşadı

Mahallede yaşanan felakete dair yayın yapan TRT muhabiri küle dönen evleri, telef olan hayvanları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.