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Gündem Manavgat'taki yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Gündem

Manavgat'taki yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:54:00 - 2021-08-03 20:54:10
Manavgat'taki yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Yangınlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkartıldığı adli makamlarca 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

 

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Yorumlar

Fatıh

Yok o domuza ekmek vermeyeceksiniz..  
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