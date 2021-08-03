Manavgat'taki yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandığını açıkladı.
Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Yangınlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkartıldığı adli makamlarca 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.