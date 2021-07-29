Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldığını bildirdi.