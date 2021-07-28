Manavgat’taki orman yangınında yeni görüntüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 mahallemizde evler boşaltılıyor. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor" şeklinde konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise katıldığı bir Akit TV canlı yayında şu açıklamaları yaptı: Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı. Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu. Hala devam ediyor, komple yanıyor.

Yaralıların olduğu belirtilen yangından yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de A Haber canlı yayınında şunları söyledi: Şu ana kadar 4 köyü boşalttık. İnşallah can kaybı olmaz. Yangını karadan iş makineleri ve itfaiyeler ile kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şehir merkezindeki sıçramaları söndürdük.